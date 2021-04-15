В Чехии подчеркнули, что с подачи УЕФА борьба с расизмом "стала вершиной лицемерия".

Глава канцелярии президента Чехии Вратислав Минарж выступил с открытым письмом после того, как УЕФА дисквалифицировал защитника "Славии" Ондржея Куделу на десять матчей за расистское поведение в матче Лиги Европы с "Рейнджерс".

Минарж направил письмо Дисциплинарной комиссии УЕФА, которая принимала данное решение, передает lidovky.cz.

Минарж напомнил УЕФА, что в той игре "Славия" обыгрывала соперника, тогда как "Рейнджерс" действовали грубо - например, после одного из фолов перелом лобной пазухи получил вратарь Ондржей Коларж. А после матча игроки "Славии" подверглись нападению со стороны соперников в подтрибунном помещении, напомнил Минарж.

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"Итог? Футболист, который раздробил череп сопернику, получил от вас четыре матча дисквалификации, а еще один игрок, напавший на футболиста "Славии", пропустит три матча. А предполагаемый расизм? 10 матчей дисквалификации. Я замечу, что факт расизма не доказан, нарушение просто предполагают. Даже инспектор УЕФА засомневался, что Ондржей Кудела сказал что-то расистское", - написал глава канцелярии.

"Вы вынесли беспрецедентное решение в отношении игрока, который никому не навредил и только устно, если верить его словам, оскорбил соперника. Вы осудили приличного человека без каких-либо причин, также лишив его возможности реализовать мечту и играть в Лиге Европы. А все потому, что вы хотите удовлетворить ожидания маленькой группы активистов и клуба, который не способен побеждать на поле и только выкрикивает пустые и неприятные слова о расизме", - отметил Минарж.

Он подчеркнул, что с подачи УЕФА борьба с расизмом "стала вершиной лицемерия, дискриминации и смущающего подрыва ценностей в соответствии с глупыми трендами", а также выразил мнение, что такими темпами "возникнет ситуация, когда людей, кожа которых не имеет темного цвета, будут дискриминировать, их права будут ущемлять".

"Хоть вы наверняка к такому и не привыкли, позвольте мне сказать вам одну вещь. Я очень рад, что чешское общество не поддерживает ваш вердикт. Это касается всего нашего общества. Вам удалось объединить старых противников, пускай даже и на короткое время. Мы не будем вставать на колени перед вами, а угрозы не подействуют на чешских футбольных фанатов", - написал Минарж.

В завершении он подчеркнул, что президент Милош Земан считает, что случившееся важно не только со спортивной точки зрения, но и "с точки зрения справедливости и человеческой чести".

Скандал в матче "Рейнджерс" - "Славия": что известно

В конце матча после грубого фола со стороны соперника Ондржей Кудела из "Славии" что-то сказал темнокожему финскому защитнику "Рейнджерс" Глену Камаре, прикрыв рот рукой. После этого на поле началась потасовка.

После игры главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард высказался в поддержку Камары, выразив надежду, что УЕФА "не замнет" эту ситуацию.

После завершения матча на территории стадиона избили Куделу. В "Славии" заявили, что это сделал Камара, который ударил Куделу "кулаком в голову на глазах Джеррарда". "Славия" сообщила, что подала заявление в полицию из-за нападения Камары на Куделу.

Из-за конфликта гости длительное время не могли покинуть стадион "Айброкс". Пришлось вызывать полицию и эвакуироваться со стадиона вместе с правоохранительными органами.

В "Славии" отрицают, что Кудела оскорбил Камару на расисткой почве. "Я сказал ему: "Ты, е*аный парень" (You fucking guy, - Прим.). Это было сказано на эмоциях, но я категорически отрицаю, что в этих словах было что-то расистское", - приводятся слова Куделы.

Камара в ответ заявил, что это "абсолютная ложь, которая не выдержит никакой проверки". "Он высказался достаточно громко, чтобы мой одноклубник Бонгани Зунгу мог услышать то, что было сказано", - сказал игрок "Рейнджерс". По словам Камары, Кудела сказал: "Ты е*аная обезьяна".

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Автор: Антон Дударь