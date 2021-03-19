Пражская "Славия" квалифицировалась в 1/4 финала Лиги Европы, обыграв на выезде известную шотландскую команду "Рейнджерс" (2:0). Во второй половине игры два футболиста из команды хозяев получили красные карточки. На поле возникла стычка.
Главный наставник "Рейнджерс" Стивен Джеррард после матча обвинил игрока чешской команды Ондржея Куделу в расизме в отношении своего чернокожего подопечного - Глена Камара. Вот что сказал легендарный английский экс-футболист, а ныне тренер:
"Я сильно разъярен. Сложно описать, что я чувствую сейчас, потому что я знаю Глена Камара и доверяю ему на 100%. Это очень обидно, слишком много такого происходит в мировом футболе".
"Игрок "Славии" был причиной этого, и потом ситуация обострилась еще больше. К футболистам присоединились болельщики, а расизм растет и усиливается. Что-то надо с этим делать. Это не моя компетенция, но я поддерживаю Глена Камара", - добавил Стивен.
"Я на 100% верю в обвинения в расизме. Другие игроки, стоявшие рядом, тоже слышали это. Я готов встать рядом с ним и поддержать. Теперь эта ситуация - в компетенции УЕФА. Надеюсь, что эту историю не будут замалчивать", - завершил мысль Джеррард.
Уже по завершению поединка, на территории стадиона избили подозреваемого в расистских высказываниях Куделу. Чьих рук дело - полиция еще не успела выяснить.
Об этом информируют чешские журналисты в Twitter.
Из-за конфликта, "Славия" после игры не могла попасть в подтрибунное помещение и зайти в свою раздевалку. Гости длительное время не могли покинуть стадион "Айброкс". Пришлось вызывать полицию и эвакуироваться со стадиона вместе с правоохранительными органами.
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