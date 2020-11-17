Роджер Харстолл предпочел бы, чтобы "Швейцария взяла три очка обычным способом".

Врач кантона Люцерн Роджер Харстолл, который принял решение о том, чтобы поместить на карантин всю сборную Украины, из-за чего матч против Швейцарии был отменен, объяснил свое решение.

Его слова приводит blick.ch.

"У команды было пять положительных случаев до матча с Германией и три после. Инфицированных сразу поместили в изоляцию. После приезда в Швейцарию вся украинская делегация опять прошла тестирование. Оно показало еще один новый случай, а также положительные результаты у троих человек, у которых уже был коронавирус раньше. Тест может показать положительный результат, даже если болезнь прошла и больше не считается заразной", - сказал Харстолл.

"Мы исходим из того, что защитная концепция УЕФА была соблюдена при проведении тестов. Но я не могу это проверить. Несмотря на текущие результаты тестов, есть возможность, что люди с отрицательным результатом станут положительными по ходу недели", - добавил он.

По его словам, не исключено, что в украинской сборной есть люди, которые уже заразились, но "вирус еще не распространился так сильно, потому тест может показывать отрицательный результат":

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"Поэтому вся команда Украины сейчас на карантине и не может сыграть со Швейцарией. Нынешней команде запрещено выступать в Люцерне. Таков порядок. Молодежный состав? Это должна решать УЕФА".

Харстолл подчеркнул, что украинским футболистам необязательно оставаться в отеле на десять дней - "при определенных условиях" они могут отправиться домой.

Он также ответил на вопрос о том, насколько сложно было принять такое решение:

"Давление на меня ограничено, ведь медицинские факты ясны. Я настаиваю на этом решении на 100%. Конечно, я бы предпочел, чтобы матч состоялся, а Швейцария могла взять три очка обычным способом. Я говорю как частное лицо, но как врач кантона скажу, что в таких обстоятельствах это невозможно".

Харстолл заявил, что является футбольным болельщиком, но на него "это не должно влиять эмоционально": "Речь идет о здоровье".

Отмена матча Швейцария - Украина: главное

Накануне матча COVID-19 был обнаружен в тестах полевых игроков Эдуарда Соболя и Евгения Макаренко, а также вратаря Дмитрия Ризныка.

Вечером 16 ноября сборная Украины сдала новые тесты на коронавирус. Утром 17 ноября были получены результаты - еще у троих футболистов и одного из тренеров они оказались положительными.

Главный врач Люцерна принял решение отправить сборную Украины на карантин в полном составе. УЕФА пытался договориться со швейцарской стороной о проведении поединка, но сделать это не удалось.

В итоге матч Швейцария - Украина был официально отменен.

Решение о дальнейшей судьбе поединка будет принимать УЕФА.

Матч Швейцария - Украина является решающим для команд в борьбе за сохранение прописки в Лиге А. Перед последним туром у Украины в активе 6 очков, а у Швейцарии - 3.

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Автор: Антон Дударь