Мирон Маркевич прокомментировал техническое поражение для сборной Украины за матч против Швейцарии.

Глава комитета национальных команд УАФ Мирон Маркевич прокомментировал техническое поражение для сборной Украины за матч Лиги наций против Швейцарии.

Об этом он сказал в комментарии "Футбол NEWS".

"Я не думаю, что если бы на нашем была сборная Англии или Германии, то им бы засчитали поражение. Это неуважение к государству. Врач кантона Люцерн что-то сказал и после этого засчитывать поражение? В этом решении вообще нет никакой логики. Сборная Украины была готова выйти на поле. У меня просто нет слов", - сказал Маркевич.

Он назвал решение УЕФА "беспределом":

"Неужели нет возможности найти время и сыграть этот матч? Конечно, оно есть. Можно перенести на весну. Это полный беспредел".

Техническое поражение сборной Украине: главное

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Автор: Антон Дударь