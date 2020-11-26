Глава комитета национальных команд УАФ Мирон Маркевич прокомментировал техническое поражение для сборной Украины за матч Лиги наций против Швейцарии.
Об этом он сказал в комментарии "Футбол NEWS".
"Я не думаю, что если бы на нашем была сборная Англии или Германии, то им бы засчитали поражение. Это неуважение к государству. Врач кантона Люцерн что-то сказал и после этого засчитывать поражение? В этом решении вообще нет никакой логики. Сборная Украины была готова выйти на поле. У меня просто нет слов", - сказал Маркевич.
Он назвал решение УЕФА "беспределом":
"Неужели нет возможности найти время и сыграть этот матч? Конечно, оно есть. Можно перенести на весну. Это полный беспредел".
Техническое поражение сборной Украине: главное
- Из-за нескольких случаев коронавируса в сборной Украины перед игрой со Швейцарией главный врач Люцерна принял решение отправить сборную Украины на карантин в полном составе. УЕФА пытался договориться со швейцарской стороной о проведении поединка, но сделать это не удалось. Привезти на игру другую команду украинская сборная не смогла.
- В итоге матч Швейцария - Украина был официально отменен.
- 18 ноября в УАФ заявили, что не видят вины сборной Украины в отмене матча. В то же время в Швейцарии ждали решения УЕФА в свою пользу.
- В сборной Украины заявили, что к делегации команды в Швейцарии относились "как к прокаженным".
- 25 ноября УЕФА присудил техническое поражение сборной Украины.
- Еще до решения УЕФА стало известно, что УАФ подаст протест, если сборной Украины присудят техническое поражение. После решения в УАФ подтвердили, что обратятся в Спортивный арбитражный суд Лозанны.
- Матч Швейцария - Украина был решающим для команд в борьбе за сохранение прописки в Лиге А, так как у Украины было в активе 6 очков, а у Швейцарии - 3. Теперь швейцарцы вышли на третье место, а сборная Украины покинула элитный дивизион турнира.
- Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал решение УЕФА.
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