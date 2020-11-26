Мирон Маркевич / фото УНИАН, Евгений Кравс

Глава комитета национальных команд УАФ Мирон Маркевич прокомментировал техническое поражение для сборной Украины за матч Лиги наций против Швейцарии.

Об этом он сказал в комментарии "Футбол NEWS".

"Я не думаю, что если бы на нашем была сборная Англии или Германии, то им бы засчитали поражение. Это неуважение к государству. Врач кантона Люцерн что-то сказал и после этого засчитывать поражение? В этом решении вообще нет никакой логики. Сборная Украины была готова выйти на поле. У меня просто нет слов", - сказал Маркевич.

Он назвал решение УЕФА "беспределом":

"Неужели нет возможности найти время и сыграть этот матч? Конечно, оно есть. Можно перенести на весну. Это полный беспредел".

Техническое поражение сборной Украине: главное

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Автор: Антон Дударь