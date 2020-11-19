УЕФА может огласить вердикт по ситуации с отмененным матчем Лиги наций между сборными Швейцарии и Украины уже в пятницу, 20 ноября.
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Об этом сообщает "Футбол NEWS".
Дело рассматривает Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА. Есть несколько наиболее вероятных вариантов развития событий.
Поединок могут перенести на 2021-й год. Также существует вероятность присуждения технического поражения одной из команд, либо жеребьевка, в которой помимо поражений будет возможна ничья.
Напомним, матч Лиги наций Швейцария - Украина был отменен в связи с решением врача кантона Люцерн, который поместил сборную Украины на карантин в полном составе, несмотря на то, что для проведения игры, согласно регламенту УЕФА, достаточно, чтобы отрицательные тесты были у 13 игроков команды.
Отмена матча Швейцария - Украина: главное
- Накануне матча COVID-19 был обнаружен в тестах полевых игроков Эдуарда Соболя и Евгения Макаренко, а также вратаря Дмитрия Ризныка. Утром 17 ноября были получены результаты новых тестов - еще у троих футболистов и одного из тренеров они оказались положительными.
- Главный врач Люцерна принял решение отправить сборную Украины на карантин в полном составе. УЕФА пытался договориться со швейцарской стороной о проведении поединка, но сделать это не удалось.
- В итоге матч Швейцария - Украина был официально отменен.
- В УЕФА заявили, что сборная Украины не сможет выставить другой состав для проведения матча.
- Стало известно, что УАФ подаст протест, если сборной Украины присудят техническое поражение.
- 18 ноября в УАФ заявили, что не видят вины сборной Украины в отмене матча.
- Матч Швейцария - Украина является решающим для команд в борьбе за сохранение прописки в Лиге А, так как у Украины в активе 6 очков, а у Швейцарии - 3.
- Сборная Украины уже вернулась из Швейцарии и прошла еще одно тестирование на коронавирус, результаты которого стали известны ранее.
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