УЕФА имеет несколько вариантов для решения проблемы с отменой поединка.

УЕФА может огласить вердикт по ситуации с отмененным матчем Лиги наций между сборными Швейцарии и Украины уже в пятницу, 20 ноября.

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Об этом сообщает "Футбол NEWS".

Дело рассматривает Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА. Есть несколько наиболее вероятных вариантов развития событий.

Поединок могут перенести на 2021-й год. Также существует вероятность присуждения технического поражения одной из команд, либо жеребьевка, в которой помимо поражений будет возможна ничья.

Напомним, матч Лиги наций Швейцария - Украина был отменен в связи с решением врача кантона Люцерн, который поместил сборную Украины на карантин в полном составе, несмотря на то, что для проведения игры, согласно регламенту УЕФА, достаточно, чтобы отрицательные тесты были у 13 игроков команды.

Отмена матча Швейцария - Украина: главное

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Автор: Данил Слесь