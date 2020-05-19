Шахтер вошел в топ-10 наиболее доминирующих команд Европы

Донецкий клуб часто громит своих соперников.

Донецкий "Шахтер" вошел в число лучших клубов Европы по количеству разгромных побед.

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Рейтинг представил Международный центр спортивных исследований (CIES).

Организация изучила статистику национальных турниров всего континента в период с 1 января 2015-го по 31 декабря 2019 года.

По количеству побед с крупным счетом "горняки" оказались на девятой позиции - в 32,9% случаев команда побеждает с разницей минимум в три гола. На десятой строчке с аналогичным показателем разместился "Шериф" из Молдовы.

Список неожиданно возглавил клуб из Гибралтара "Линкольн Ред Импс" - 49,6%. В первую тройку вошли валлийский "Нью-Сейнс" (38,3%) и нидерландский "Аякс" (37,4%).

Топ-10 рейтинга:

1. "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) - 49,6%

2. "Нью-Сейнтс" (Уэльс) - 38,3%

3. "Аякс" (Нидерланды) - 37,4%

4. "Флора" (Эстония) - 35,6%

5. "Пари Сен-Жермен" (Франция) - 35,4%

6. "Барселона" (Испания) - 35,4%

7. "Левадия" (Эстония) - 34,4%

8. "Бенфика" (Португалия) - 33,5%

9. "Шахтер" (Украина) - 32,9%

10. "Шериф" (Молдова) - 32,9%

УНИАН ранее сообщал о том, что "Динамо" предложило "Шахтеру" проводить домашние матчи в Киеве.