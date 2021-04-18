Алексей Белик не увидел борьбы от "Шахтера" в матче с "Динамо".

Бывший форвард сборной Украины и донецкого "Шахтера" Алексей Белик раскритиковал "горняков" по итогам матча УПЛ с "Динамо".

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В прямом эфире телеканалов "Футбол 1,3,2" Белик даже использовал нецензурное слово.

"Мне так тяжело критиковать Каштру. Вот серьезно. Почему? Потому что ему начинаешь задавать вопросы - там шахматы, он сразу вдается в какую-то философию. Ну какие шахматы? У вас игра за чемпионство. Тут надо играть в "Чапаева", а потом там уже и шахматы. Или в домино козла забить, елки-палки!", - сказал Белик.

Экс-футболист продолжил:

"А мы вышли играть в шахматы в темпе, бл*ть, 40-летних и 50-летних ребят, елки-палки. Какие шахматы? Я не увидел сегодня борьбы от "Шахтера". Ну когда матч "Шахтера" и "Динамо" заканчивался с четырьмя желтыми карточками?".

Белик подчеркнул, что "горняки" всегда славились в первую очередь своим настроем на матчи, а играть "в шахматы" против Мирчи Луческу бесполезно:

"У "Шахтера" всегда был кубковый характер. Характер, характер, характер... А потом уже шахматы и бразильская философия. В шахматы Луческу переиграет кого угодно".

Шахтер - Динамо: итоги матча

"Динамо" в Киеве обыграло "Шахтер" со счетом 1:0.

За четыре тура до финиша УПЛ "Динамо" лидирует в таблице, опережая "горняков" на 10 очков.

В следующем туре "Динамо" может оформить чемпионство, если победит "Ингулец".

До этого противостояния последний раз "Динамо" побеждало "Шахтер" в рамках УПЛ еще в августе 2018 года.

После этого поединка статистика личных встреч в чемпионате Украины между "Динамо" и "Шахтером" следующая: коллективы провели друг против друга 67 матчей: у дончан - 25 побед, у киевлян тоже 25, еще 17 матчей завершились вничью.

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Автор: Антон Дударь