Форвард" Олимпика" Шахаб Захеди ведет переговоры с "Зарей".

Иранский нападающий "Олимпика" Шахаб Захеди переведен в дублирующий состав команды.

Об этом сообщает "ТаТоТаке" в Facebook.

Данное решение руководства "Олимпика" связано с тем, что Захеди, у которого летом закончится контракт с донецким клубом, якобы уже подписал предварительное соглашение с "Зарей". Таким образом, летом он сможет присоединиться к луганскому клубу.

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Захеди переведен в дубль "из-за отсутствия мотивации на тренировках". Он не полетит на сборы с командой.

"Заря" пытается подписать иранца уже сейчас и предлагает "Олимпику" различные варианты. В частности, луганский клуб предложил обменять Захеди на форварда Михайла Перовича, а также дивиденды от дальнейшей продажи иранца. Но "Олимпик" это предложение отклонил. В донецком клубе еще надеются продать игрока в Европу зимой.

В то же время гендиректор "Олимпика" Алексей Антонов в комментарии Tribuna.com заявлял, что "Заря" действительно ведет переговоры с Захеди, однако форвард отправится на сбор с "Олимпиком".

Шахаб Захеди: лучший бомбардир УПЛ 2020-2021

Захеди перешел в "Олимпик" в августе 2019 года. До этого он был игроком иранских "Персеполиса" и "Машин Сази", а также исландского "Вестманнаэйяра" и корейского "Сувон Самсунг Блюуингс".

В текущем сезоне Захеди лидирует в гонке бомбардиров УПЛ после первого круга наряду с динамовцем Виктором Цыганковым. На счету обоих по 8 голов.

Захеди является главным активом "Олимпика". Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.

По итогам 2020 года Захеди попал в символическую сборную УПЛ.

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Автор: Антон Дударь