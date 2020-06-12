Начали с севильского дерби: чемпионат Испании по футболу возобновился спустя три месяца (фото)
Чемпионат Испании по футболу возобновился после паузы, связанной с пандемией коронавируса, которая длилась три месяца.
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В первом матче после возобновления сезона состоялось севильское дерби - "Севилья" принимала "Бетис". Хозяева поля одержали победу со счетом 2:0.
Матч прошел на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" при пустых трибунах.
"Севилья" - "Бетис" - 2:0
Голы: Окампос, 56 (с пенальти), Фернандо, 62
"Севилья" набрала 50 очков и занимает третье место в турнирной таблице. У "Бетиса" - 33 очка и двенадцатая позиция.
Отметим, что "Барселона" свой матч 28-го тура проведет 13 июня в гостях против "Мальорки", а "Реал" 14 июня будет принимать "Эйбар".
Ранее УНИАН также сообщал о том, что в Сербии на футбольный матч пустили 25 тысяч фанатов.
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