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Начали с севильского дерби: чемпионат Испании по футболу возобновился спустя три месяца (фото)

09:40, 12 июня 2020
Футбол
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Севилья - Бетис / фото REUTERS

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В первом матче после возобновления сезона состоялось севильское дерби - "Севилья" принимала "Бетис". Хозяева поля одержали победу со счетом 2:0.

Матч прошел на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" при пустых трибунах.

"Севилья" - "Бетис" - 2:0

Голы: Окампос, 56 (с пенальти), Фернандо, 62

"Севилья" набрала 50 очков и занимает третье место в турнирной таблице. У "Бетиса" - 33 очка и двенадцатая позиция.

фото REUTERS
фото REUTERS
фото REUTERS
фото REUTERS

Отметим, что "Барселона" свой матч 28-го тура проведет 13 июня в гостях против "Мальорки", а "Реал" 14 июня будет принимать "Эйбар".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что в Сербии на футбольный матч пустили 25 тысяч фанатов.

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