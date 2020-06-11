Коронавирус не помешал: в Сербии на футбольный матч пустили 25 тысяч фанатов (фото)

В Белграде состоялось дерби между "Партизаном" и "Црвеной Звездой".

10 июня в Белграде состоялось первое футбольное дерби после карантина - "Партизан" и "Црвена Звезда" встречались в полуфинале Кубка Сербии.

Власти Сербии разрешили пускать на трибуны любое количество фанатов, но с одним важным условием - болельщики должны соблюдать дистанцию в 1 метр. Таким образом, согласно расчетам, стадионы должны быть заполнены примерно на треть.

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Однако на практике фаны не соблюдали дистанцию, а вместо примерно 11 тысяч, которых с учетом нового требования должен был вместить стадион "Партизана", на трибунах собралось около 25 тысяч болельщиков.

Традиционно для дерби Белграда фанаты использовали пиротехнику и громко поддерживали свои команды.

Стоит отметить, что по состоянию на 10 июня в Сербии остается всего 400 больных коронавирусом, тогда как более 11 тысяч человек уже выздоровели.

Матч в итоге завершился победой "Партизана" (1:0), который оформил путевку в финал.

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