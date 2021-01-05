Команда Юргена Клоппа в гостях уступила "Саутгемптону".

В рамках 17-го тура Английской Премьер-лиги "Ливерпуль" на выезде проиграл "Саутгемптону".

Мерсисайдцы смогли нанести первый удар по воротам в матче только на 75-й минуте и в итоге проиграли со счетом 0:1.

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"Ливерпуль" не может выиграть в АПЛ в трех матчах подряд, а также прервал свою беспроигрышную серию в чемпионате, которая длилась с 4 октября и насчитывала 12 матчей.

По итогам 17-го тура "Ливерпуль", у которого 33 очка, может упустить лидерство в АПЛ, если "Манчестер Юнайтед" не проиграет "Ман Сити".

"Саутгемптон", у которого 29 очков, занимает шестое место.

"Саутгемптон" - "Ливерпуль" - 1:0

Гол: Ингз, 2.

"Саутгемптон": Форстер, Уокер-Питерс, Беднарек, Стивенс, Бертранд, Дженепо (Телла, 32), Уорд-Праус, Диалло, Армстронг, Ингз, Уолкотт (Валери, 82)

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд (Милнер, 77), Хендерсон, Фабиньо, Робертсон, Вейналдум, Окслейд-Чемберлен (Шакири, 56), Тьяго Алькантара, Салах, Фирмино, Мане

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Автор: Антон Дударь