Эффектный гол и две передачи: украинец Малиновский провел яркий матч в чемпионате Италии (видео)

Полузащитник помог "Аталанте" одержать разгромную победу.

Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский отдал два ассиста и забил гол в матче 33-го тура Серии А против "Брешии".

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Украинец вышел на поле в стартовом составе, а уже на второй минуте ассистировал Марио Пашаличу, который открыл счет.

На 28-й минуте Малиновский забил гол красивым дальним ударом. Видео доступно по ссылке.

На 55-й минуте вновь сработала связка Малиновского и Пашалича - первый отдал передачу, а второй оформил дубль.

"Аталанта" в итоге одержала победу со счетом 6:2. Клуб из Бергамо набрал 70 очков и вышел на второе место в турнирной таблице Серии А, но конкуренты свои матчи в этом туре еще не сыграли.

На счету 27-летнего Руслана Малиновского 8 голов и 6 ассистов в 38 матчах за "Аталанту" в текущем сезоне чемпионата Италии.

Как сообщал УНИАН, в прошлом туре Малиновский забил гол "Ювентусу".

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