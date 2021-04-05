22-летний форвард не хочет играть за вторую команду.

Фигурантом скандала стал молодой украинский нападающий Назарий Русин, которого киевское "Динамо" отправило в польскую "Легию" набираться опыта и игровой практики. Русин еще не сыграл ни минуты в чемпионате Польши, однако уже имеет неприятности.

Об этом сообщает Legia.net.

"Легия" сначала отправила Русина в дубль, чтобы проверить его в таких условиях, но украинец заупрямился и категорически отказался от такого сценария.

Руководство клуба церемониться не стало и планирует строптивого Назария из первой команды перевести в дубль даже на тренировках. Заметим, что партнеры жаловались на высокомерное и эгоистичное поведение нападающего. "Легия" ждет пока форвард извинится.

Известный журналист Игорь Бурбас тоже подтвердил эту информацию в своем Twitter.

Ранее Артем Шабанов, который тоже находится на контракте в "Динамо", но арендован "Легией" допустил грубые ошибки в важном поединке и подвел партнеров.

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Автор: Будрин Артем