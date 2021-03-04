"Легия" вылетела из-за ошибки Артема Шабанова, а поддержал его только игрок из команды-соперника.

Украинский защитник Артем Шабанов, который был арендован у "Динамо", допустил результативную ошибку в матче за польскую "Легию".

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В 1/4 финала Кубка Польши "Легия" играла против "Пяста" и потерпела поражение со счетом 1:2, вылетев из турнира.

Решающий гол "Легия" пропустила из-за неудачного действия Шабанова на 78-й минуте игры. Украинец пытался отдать пас назад на партнера, но тот не успел к мячу. В итоге сферу перехватил соперник, который промчался до ворот и забил гол. Стоит отметить, что Матеуш Витеску, которому была адресована передача, также действовал не лучшим образом.

После окончания матча Шабанов рухнул на газон и остался лежать там в одиночестве - его не поддержал никто из одноклубников. За них это сделал игрок "Пяста" Жерар Бадия. Он пробежал через все поле и помог украинцу подняться, после чего приобнял его.

Отметим, что до этого Шабанов провел два матча за "Легию" и даже попадал в символическую сборную тура в чемпионате Польши.

В этой встрече в составе "Легии" дебютировал еще один игрок "Динамо" Назарий Русин. Форвард вышел на замену на 61-й минуте.

Напомним, аренда Шабанова и Русина рассчитана до конца сезона.

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Автор: Антон Дударь