Роналду - в топ-3: назван самый влиятельный человек в мире футбола

Им неожиданно стал президент французского клуба.

Президент французского клуба "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи является самым влиятельным человеком в мире футбола по версии французского издания France Football.

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Журнал представил первую тройку наиболее влиятельных персон в футболе, а полный рейтинг из топ-50 будет опубликован позже.

Аль-Хелаифи является катарским бизнесменом, который руководит компаниями beIN Media Group и Qatar Investment Authority, имея капитал в размере восьми миллиардов евро.

При нем "Пари Сен-Жермен" удалось подписать звезд мирового футбола Неймара и Килиана Мбаппе. Клуб, как отмечает источник, стал одним из лучших в Европе. Кроме того, Аль-Хелаифи смог оказать влияние на ФИФА и сохранить для Катара право провести чемпионат мира в 2022-м году.

В тройке также оказались португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду и президент ФИФА Джанни Инфантино. Французские журналисты не стали уточнять, кто из них является вторым, а кто - третьим.

УНИАН ранее сообщал о том, что футболист "Ливерпуля" возглавил рейтинг лучших футболистов Европы.