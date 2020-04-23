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Провел жеребьевку на кухне: легендарный Роналдо повеселил сеть забавным видео

12:33, 23 апреля 2020
Футбол
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Роналдо завершил карьеру в 2011 году / фото: instagram.com/ronaldo

Видео под девизом "Оставайтесь дома" опубликовал Instagram-канал footballsantander.

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43-летний Роналдо в элегантном костюме на своей кухне провел жеребьевку под гимн Лиги чемпионов, определив себе занятие по дому. Однако вместо шариков бразилец использовал яблоки и мандарины с надписями.

В ходе жеребьевки Роналду сперва вытянул мандарин с надписью "папа", а из другой "корзины" - яблоко с надписью "посуда". После этого экс-футболист надел перчатки и взялся за мытье посуды.

"Один из самых непростых жребиев в жизни Роналдо", - говорится в подписи к видео.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что футболист "Ливерпуля" повеселил сеть очередным необычным занятием на карантине.

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