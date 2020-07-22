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Сожгли машину и избили: французский футболист стал жертвой преступников после перехода в новый клуб (фото)

20:19, 22 июля 2020
Футбол
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Ронаэль Пьер-Габриэль - новичок Бреста / фото twitter.com/SB29

Автомобиль Audi RS4 полностью сгорел, а футболист получил телесные повреждения.

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22-летний Пьер-Габриэль лишь недавно перешел в "Брест".

"Ронаэль Пьер-Габриэль подвергся нападению и избиению, а его машина была уничтожена. К сожалению, подобный инцидент произошел с человеком, который прибыл в Финистер всего две недели назад. Это официальное сообщение будет единственным от "Бреста" по этому вопросу, чтобы власти спокойно работали и пролили свет на этот инцидент. На самом деле, в таком спокойном городе, как наш, это не должно стать нормой", - говорится в заявлении клуба.

фото Brest Info

Ранее УНИАН также сообщал о том, что испанского футболиста заподозрили в употреблении наркотиков.

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