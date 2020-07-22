Сожгли машину и избили: французский футболист стал жертвой преступников после перехода в новый клуб (фото)
Во Франции неизвестные избили новичка клуба Лиги 1 "Бреста" Ронаэля Пьера-Габриэля, а также сожгли его автомобиль.
Автомобиль Audi RS4 полностью сгорел, а футболист получил телесные повреждения.
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22-летний Пьер-Габриэль лишь недавно перешел в "Брест".
"Ронаэль Пьер-Габриэль подвергся нападению и избиению, а его машина была уничтожена. К сожалению, подобный инцидент произошел с человеком, который прибыл в Финистер всего две недели назад. Это официальное сообщение будет единственным от "Бреста" по этому вопросу, чтобы власти спокойно работали и пролили свет на этот инцидент. На самом деле, в таком спокойном городе, как наш, это не должно стать нормой", - говорится в заявлении клуба.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что испанского футболиста заподозрили в употреблении наркотиков.
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