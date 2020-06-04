"Кучка ублюдков": знаменитого футболиста разозлила карикатура с отсылкой к убийству афроамериканца Флойда (фото)

Ромелу Лукаку отреагировал в сети на карикатуру бельгийской газеты.

Темнокожий нападающий "Интера" Ромелу Лукаку резко отреагировал на карикатуру, опубликованную в бельгийской газете "Het Nieuwsblad".

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Карикатура посвящена увольнению спортивного директора бельгийского "Андерлехта" Майкла Вершурена. На ней изображен новый президента клуба Воутер Ванденхойт, который душит Вершурена коленом и говорит: "Жизни "фиолетовых" важны" (фиолетовый и белый - клубные цвета "Андерлехта", - Прим.).

Карикатура является отсылкой на убийство в США афроамериканца Джорджа Флойда, которого полицейский при задержании задушил, прижав коленом шею к земле. После этого в США разгорелись массовые протесты, а слоган "Жизни черных важны" стал антирасистским девизом.

"Бельгийская газета думает, что это смешно! Вы - кучка тупых ублюдков", - написал Лукаку в ответ на карикатуру в Instagram.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что звездный баскетболист НБА избил участника протестов в США.

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