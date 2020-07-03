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Украинский футболист Зозуля отдал голевой пас и стал лучшим игроком матча в Испании (видео)

10:31, 03 июля 2020
Футбол
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Зозуля вышел в старте и был заменен на 86-й минуте / фото marca.com

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Команда украинца встречалась с "Алькорконом" и сыграла вничью - 1:1.

Зозуля вышел на поле в стартовом составе, а на 57-й минуте отдал результативную передачу головой на партнера. Всего в нынешнем сезоне на счету нападающего 3 гола и 2 ассиста в 33 матчах чемпионата.

Портал SofaScore признал Зозулю лучшим футболистом минувшего поединка. Украинец получил оценку 7,4 - самую высокую среди всех участников встречи.

"Альбасете" занимает 18-е место в турнирной таблице Сегунды, опережая зону вылета на три очка.

Видео ассиста Зозули опубликовал YouTube-канал LaLiga SmartBank.

УНИАН ранее сообщал о том, что фанаты клуба "Райо Вальекано" в очередной раз оскорбили Романа Зозулю.

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