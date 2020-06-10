"Остается е****м нацистом": фанаты Райо Вальекано снова оскорбили украинского футболиста Зозулю (фото)

"Райо Вальекано" и "Альбасете" доиграли матч, который был прерван из-за нападок на украинского футболиста.

10 июня состоялась доигровка матча 20-го тура испанской Сегунды между "Райо Вальекано" и "Альбасете", который был прерван из-за оскорблений в адрес украинского форварда Романа Зозули.

Украинец принял участие в доигровке при пустых трибунах и находился на поле в составе "Альбасете" до финального свистка. Матч завершился победой "Райо" со счетом 1:0.

При этом болельщики "Райо Вальекано" все равно не оставили украинского нападающего в покое. Перед игрой возле домашней арены клуба появился баннер, который гласил: "Зозуля был и остается е****м нацистом".

Cтоит отметить, что после остановки матча в декабре прошлого года "Райо Вальекано" был оштрафован на 18 тысяч евро, но клуб подал апелляцию в CAS.

УНИАН ранее сообщал о том, что Романа Зозулю наградили медалью за помощь ВСУ.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram