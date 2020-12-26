Роман Яремчук удален уже в первом тайме / фото nieuwsblad.be

Украинский нападающий "Гента" Роман Яремчук получил прямую красную карточку в матче 19-го тура чемпионата Бельгии против "Кортрейка".

Яремчук был удален уже на 21-й минуте игры.

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Украинец по непонятной причине двумя руками грубо толкнул в спину игрока "Кортрейка" Петара Голубовича, который в этот момент был без мяча. После просмотра видеоповтора рефери показал форварду красную карточку.

Яремчук впервые заработал удаление в составе "Гента", за который выступает с 2017 года. Ранее он получал красную карточку только в Первой лиге Украины - в 2013 году в составе "Динамо-2".

Роман Яремчук: возможный уход из "Гента"

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Автор: Антон Дударь