Роман Яремчук оставил "Гент" в меньшинстве уже на 22-й минуте матча.

Украинский нападающий "Гента" Роман Яремчук получил прямую красную карточку в матче 19-го тура чемпионата Бельгии против "Кортрейка".

Яремчук был удален уже на 21-й минуте игры.

Читайте также"Приоритет - топ-чемпионат": форвард сборной Украины хочет покинуть бельгийский клуб зимой

Украинец по непонятной причине двумя руками грубо толкнул в спину игрока "Кортрейка" Петара Голубовича, который в этот момент был без мяча. После просмотра видеоповтора рефери показал форварду красную карточку.

Яремчук впервые заработал удаление в составе "Гента", за который выступает с 2017 года. Ранее он получал красную карточку только в Первой лиге Украины - в 2013 году в составе "Динамо-2".

😱 | Roman Yaremchuk écope d'un carton rouge pour cette poussée sur Golubović. La bonne décision ? 🇺🇦🧐#KVKGNTpic.twitter.com/fJMHvU007s — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) December 26, 2020

Роман Яремчук: возможный уход из "Гента"

О возможном уходе Яремчука из бельгийского клуба разговоры ходят давно. Он мог покинуть команду еще в сентябре, когда у него произошел конфликт с экс-главным тренером команды.

В октябре Яремчук публично заявил, что он "не в тюрьме" и что хочет покинуть "Гент".

Форвард выступает за бельгийский клуб с 2017 года.

В текущем сезоне на счету Яремчука 11 голов и 4 результативные передачи в 21 матче за бельгийский клуб.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь