Арена в Тернополе будет носить имя главнокомандующего Украинской повстанческой армии.

В ходе сессии Тернопольского городского совета было принято решение о переименовании местного стадиона.

Арена в Тернополе будет носить название "Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича".

Об этом сообщил официальный сайт Тернопольского горсовета.

Отмечается, что депутаты горсовета единогласно поддержали данную инициативу мэра Тернополя Сергея Надала.

Читайте такжеСтало известно, кто с кем сыграет в полуфинале Кубка Украины по футболу"В этот знаменательный день мы чтим память Героя Украины, главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича. Очень символично, что именно сегодня мы принимаем важное решение о присвоении центральному стадиону названия "Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича".

Главнокомандующий УПА был не только образцовым командиром, но и хорошим спортсменом и лидером во многих видах спорта. И именно сейчас в Тернополе проходят XI спортивно - патриотические соревнования "Кубок Шухевича", - отметил Надал.

Напомним, на стадионе в Тернополе пройдет финал Кубка Украины 2020-2021. Он запланирован на 12 мая.

Городской стадион в Тернополе: справка

Арена была построена в 1909 году, а реконструирована в 2012-м.

Стадион может вместить 15 тысяч 150 зрителей.

Домашние матчи на нем проводит тернопольская "Нива".

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Автор: Антон Дударь