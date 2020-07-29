Карпаты объявили о расставании с главным тренером

Ранее львовян исключили из УПЛ.

Главный тренер львовских "Карпат" Роман Санжар покинул свой пост.

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Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

"Сегодня, когда "Карпаты" по итогам сезона понизились в классе, наши дороги расходятся, но будущее переполнено неожиданностей. По итогам этого этапа могу только поблагодарить Романа Санжара и его тренерский штаб. Поблагодарить за фанатичное упорство и стремление поднять команду со дна, за стойкость, терпение, мужество, упорную работу с молодежью и готовность работать с командой до конца, несмотря на все имеющиеся проблемы", - сказал совладелец "Карпат" Олег Смалийчук.

Санжар возглавлял "Карпаты" с сентября прошлого года. Клуб не не прибыл на два матча с "Мариуполем", после чего был исключен из УПЛ.

УНИАН ранее сообщал о том, что тренер "Зари" Скрипник близок к переходу в другой клуб УПЛ.

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