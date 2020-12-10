ФИФА представила последний рейтинг сборных в 2020 году.

Международная федерация футбола (ФИФА) 10 декабря обновила рейтинг национальных сборных.

Рейтинг опубликован на официальном сайте ФИФА.

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Сборная Украины завершила этот год на 24-м месте в мировой классификации.

Украинцы сохранили свою позицию по сравнению с ноябрьским рейтингом.

В топ-10 рейтинга также не произошло изменений.

1. Бельгия - 1780 баллов

2. Франция - 1755

3. Бразилия - 1743

4. Англия - 1670

5. Португалия - 1662

6. Испания - 1645

7. Аргентина - 1642

8. Уругвай - 1639

9. Мексика - 1632

10. Италия - 1625...

24. Украина - 1528

Сборная Украины: последние новости

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Автор: Антон Дударь