Международная федерация футбола (ФИФА) 10 декабря обновила рейтинг национальных сборных.
Рейтинг опубликован на официальном сайте ФИФА.
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Сборная Украины завершила этот год на 24-м месте в мировой классификации.
Украинцы сохранили свою позицию по сравнению с ноябрьским рейтингом.
В топ-10 рейтинга также не произошло изменений.
1. Бельгия - 1780 баллов
2. Франция - 1755
3. Бразилия - 1743
4. Англия - 1670
5. Португалия - 1662
6. Испания - 1645
7. Аргентина - 1642
8. Уругвай - 1639
9. Мексика - 1632
10. Италия - 1625...
24. Украина - 1528
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