Главный тренер венгерского Ференцвароша Сергей Ребров сравнил Роберта Левандовски с Андреем Шевченко.

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров провел сравнение между нынешним наставником сборной Украины Андреем Шевченко и форвардом Баварии Робертом Левандовски.

Об этом он рассказал в своем польскому ресурсу WP Sportowe Fakty.

"Разное время, разные футболисты, разные люди. Не люблю таких сравнений. Шевченко прекрасно выступал в ЛЧ в составе Динамо и Милана, Роберт делает тоже самое в немецких клубах", - заявил он.

Сергей Ребров заявил, что Андрею Шевченко было легче выиграть Золотой мяч, чем Роберту Левандовски.

"С точки зрения получения Золотого мяча, как по мне, Шевченко было легче чем Левандовски. Он не играл в эпоху Месси и Роналду. Эти два игрока практически лишили остальных шансов получить ЗМ. Во всем мире люди привыкли, что Золотой мяч получает либо Роналду, либо Месси. На протяжении многих лет карьеры Роберта существует этот "шаблон", потому что к нему за последние годы привык мир. Во времена Шевченко не было одного или двух футболистов, которые бы настолько доминировали", - утверждает украинский специалист.

Роберт Левандовски: награды в этом году

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски был признан лучшим футболистом сезона 2019-2020 по версии УЕФА.

По итогам голосования тренеров команд-участниц еврокубков 2019-2020 и журналистов из 55 стран Левандовски набрал 477 очков и с огромным отрывом опередил Кевина де Брейне из "Манчестер Сити" (90 очков) и своего одноклубника Мануэля Нойера (66 очков).

Роберт Левандовски также считался главным претендентом на "Золотой мяч-2020", однако в этом году вручение награды отменили.

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Автор: Олег Давыгора