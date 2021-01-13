Лука Йович не убедил Зинедина Зидана в своей профпригодности.

Нападающий мадридского "Реала" Лука Йович в ближайшие дни сменит клубную прописку. Серб вернется на правах аренды в немецкий "Айнтрахт".

Об этом сообщил генеральный директор франкфуртского клуба Фреди Бобич для Sky Sports.

"Футболисту осталось пройти медосмотр и поставить несколько подписей. Но я точно уверен, что он к нам скоро присоединится", - отметил Фредди Бобич.

Йович будет играть за "Айнтрахт" до конца сезона на правах аренды. По информации журналиста Фабрицио Романо, "Реал" будет частично платить ему зарплату.

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Напомним, что Лука уже играл за франкфуртский клуб и именно в состоянии "Айнтрахту" громко заявил о себе на всю Европу. За немецкий клуб Йович провел 75 поединков и забил 36 мячей. Летом 2019 года "Реал" заплатил 63 миллиона евро за форварда. Однако Лука не оправдал ожиданий: забил лишь два гола в 36 матчах за чемпиона Испании. Сербский форвард чаще фигурировал в скандалах, чем приносил пользу команде.

Лука Йович: главные скандалы

Йович во время локдауна нарушал правила карантина. За это ему угрожал арестом президент Сербии Александр Вучич.

В мае 2020 года Йович упал со стены и получил повреждения. Своему клубу Лука солгал о происхождении травмы.

В июне 2020 года Йович вновь стал нарушителем дисциплины. Он устроил шумную вечеринку с друзьями, нарушив все карантинные ограничения и санитарные нормы.

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Автор: Budrin Artem