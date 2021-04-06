Гранды европейского футбола сразятся за право сыграть в полуфинале.

6 апреля на стадионе "Альфредо ди Стефано" в Мадриде сыграют местный "Реал" и английский "Ливерпуль". Начало встречи в 22:00.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" - "Ливерпуль".

Реал - Ливерпуль: где смотреть матч

Лига чемпионов, 1/4 финала, первый матч

Реал - Ливерпуль

Реал - Ливерпуль: прогноз букмекеров

Судить матч будет бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брыхом.

Онлайн-трансляция матча

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Авторы: Антон Дударь, Будрин Артем