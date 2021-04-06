Тьяго Алькантара адаптировался в новом клубе / фото REUTERS
6 апреля на стадионе "Альфредо ди Стефано" в Мадриде сыграют местный "Реал" и английский "Ливерпуль". Начало встречи в 22:00.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" - "Ливерпуль".
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Судить матч будет бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брыхом.
Онлайн-трансляция матча
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