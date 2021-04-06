Мадридцы пропустили, но все равно оформили достаточно комфортный перевес перед второй игрой.

"Реал" и "Ливерпуль" провели первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов. Он прошел в Мадриде и завершился победой хозяев поля.

Счет в матче был открыт в середине первого тайма - Тони Кроос выдал феноменальный пас на Винисиуса Жуниора, тот грудью пробросил мяч себе на ход, уйдя от двух соперников, и вторым касанием пробил Алиссона.

Не прошло и десяти минут, а гости пропустили во второй раз, причем теперь после собственной ошибки. Трент Александер-Арнолд сбросил мяч прямо на Марко Асенсио, который сперва перебросил мяч через Алиссона, а затем отправил сферу в сетку.

После перерыва "Ливерпуль" активизировался и быстро отыграл один мяч - после удара Диогу Жоты мяч от соперника отскочил к Мохамеду Салаху, который с близкого расстояния пробил Тибо Куртуа.

На 65-й минуте Винисиус оформил дубль, пробив из центра штрафной после паса Луки Модрича.

"Реал" - "Ливерпуль" - 3:1

Голы: Винисиус, 27, 65, Асенсио, 36 - Салах, 51

"Реал": Куртуа, Менди, Начо, Милитао, Васкес, Каземиро, Модрич, Кроос, Асенсио (Вальверде, 70), Винисиус Жуниор (Родриго, 84), Бензема

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, Филлипс, Кабак (Шакири, 81), Робертсон, Фабиньо, Кейта (Тьяго, 42), Вейналдум, Диогу Жота (Фирмино, 81), Салах, Мане

Предупреждения: Васкес - Мане, Тьяго, Александер-Арнолд

"Реал" - "Ливерпуль": итоги матча

Лучшим игроком матча по версии WhoScored.com стал Винисиус Жуниор (оценка 8,7).

"Ливерпуль" впервые с ноября 2014 года не нанес в матче Лиги чемпионов ни одного удара по воротам за первый тайм.

Винисиус Жуниор оформил свой первый дубль в составе "Реала".

Зинедин Зидан провел свой 50-й матч в Лиге чемпионов в качестве тренера. У него 31 победа.

Марко Асенсио забил за "Реал" в четвертом матче подряд. 4 гола - это столько же, сколько он забил за мадридцев за предыдущий 41 матч.

Мохамед Салах забил в четвертом матче Лиги чемпионов подряд.

Ответная встреча команд пройдет 14 апреля на "Энфилде".

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Автор: Антон Дударь