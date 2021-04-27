"Реал" и "Челси" начинают борьбу в 1/2 финала главного клубного турнира Европы.

27 апреля на стадионе "Альфредо ди Стефано" в Мадриде пройдет первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между "Реалом" и "Челси".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" - "Челси".

Реал - Челси: где смотреть матч

Начало встречи - в 22.00.

На предыдущих стадиях плей-офф Лиги чемпионов "Реал" выбил из борьбы "Аталанту" (1:0 и 3:1), а также прошел "Ливерпуль" (3:1 и 0:0).

Реал - Челси: прогноз букмекеров

Что касается "Челси", то лондонцам удалось пройти "Атлетико" (1:0 и 2:0) и за счет победы в первом матче оставить за бортом турнира "Порту" (2:0 и 0:1).

Главным арбитром этого матча назначен нидерландец Данни Маккели.

Лига чемпионов, 1/2 финала, первый матч

Реал - Челси

Онлайн-трансляция матча

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Автор: Антон Дударь