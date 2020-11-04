Игроки ПСЖ / фото REUTERS

Футболисты французского ПСЖ застряли в лифте перед матчем 3-го тура Лиги чемпионов против "РБ Лейпциг".

Инцидент произошел в Германии.

В лифте застряли Анхель ди Мария, Леандро Паредес, Маркиньос, Преснель Кимпембе, Абду Диалло, Мойзе Кин, Идрисса Гуйе, Кайс Руис-Атиль и Колин Дагба.

Видео в сеть выложил еще один игрок французского клуба Левен Кюрзава.

Он также сообщил, что игроки просидели в лифте около 50 минут. Высвобождать их из плена приехали спасатели.

Матч между "РБ Лейпциг" - ПСЖ пройдет 4 ноября.

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Автор: Антон Дударь