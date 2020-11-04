Неприятный инцидент произошел с игроками ПСЖ накануне игры с "РБ Лейпциг".

Футболисты французского ПСЖ застряли в лифте перед матчем 3-го тура Лиги чемпионов против "РБ Лейпциг".

Инцидент произошел в Германии.

В лифте застряли Анхель ди Мария, Леандро Паредес, Маркиньос, Преснель Кимпембе, Абду Диалло, Мойзе Кин, Идрисса Гуйе, Кайс Руис-Атиль и Колин Дагба.

Видео в сеть выложил еще один игрок французского клуба Левен Кюрзава.

Он также сообщил, что игроки просидели в лифте около 50 минут. Высвобождать их из плена приехали спасатели.

Pendant ce temps y’a la moitié de l’équipe du PSG bloquée dans un ascenseur 😭😭😭 pic.twitter.com/nJBfJoXgUw — Fat'91 (@FatMat91HD) November 3, 2020

Матч между "РБ Лейпциг" - ПСЖ пройдет 4 ноября.

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Автор: Антон Дударь