Футболисты французского ПСЖ застряли в лифте перед матчем 3-го тура Лиги чемпионов против "РБ Лейпциг".
Инцидент произошел в Германии.
В лифте застряли Анхель ди Мария, Леандро Паредес, Маркиньос, Преснель Кимпембе, Абду Диалло, Мойзе Кин, Идрисса Гуйе, Кайс Руис-Атиль и Колин Дагба.
Видео в сеть выложил еще один игрок французского клуба Левен Кюрзава.
Он также сообщил, что игроки просидели в лифте около 50 минут. Высвобождать их из плена приехали спасатели.
Pendant ce temps y’a la moitié de l’équipe du PSG bloquée dans un ascenseur 😭😭😭 pic.twitter.com/nJBfJoXgUw— Fat'91 (@FatMat91HD) November 3, 2020
Матч между "РБ Лейпциг" - ПСЖ пройдет 4 ноября.
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