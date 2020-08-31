Футболисты белорусского клуба "Крумкачы" Сергей Козека и Павел Рассолько были задержаны в Минске 30 августа во время протестов.
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Об этом сообщает TYT.BY.
Спортсменов обвинили в нападении на микроавтобус с милицией. При этом автомобиль не имел опознавательных знаков, как и люди, которые в нем находились.
В клубе уже заявили, что футболисты не участвовали в данном эпизоде:
"Мы собрали очень много видео, где видно, что ребята не участвовали в инциденте. Они вообще изначально на противоположной стороне стояли. Их хотели задержать возле микроавтобуса, но Паша сказал, что они футболисты и идут с тренировки. У него и рюкзак был с потной формой. Их отпустили, и они пошли через Городской Вал на Романовскую Слободу. Два военных кордона прошли, а на третьем на них налетели и избили. Говорят, по ориентировке были похожи на тех, кто участвовал в заварушке на проспекте".
Оба футболиста были отправлены в РУВД.
В настоящий момент известно, что Козека с переломом позвонка, а также повреждениями почки и живота, был доставлен ночью в городскую больницу. Футболист прибыл в наручниках и под конвоем. Рассолько все еще находится под стражей.
В клубе уже собрали все видеоматериалы с доказательствами невиновности игроков и ждут, что их отпустят без суда.
Протесты в Беларуси: хронология событий
- 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы, на которых официально победил Александр Лукашенко.
- 9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- Силовики в Минске неоднократно открывали огонь по людям.
- В последующие дни по всей Беларуси также проходили мирные акции протеста. Силовики жестоко разгоняли и проводили массовые задержания, избивая людей дубинками, применяя светошумовые гранаты и резиновые пули.
- В ООН осудили насилие и нарушение прав человека в Беларуси, ряд стран призвал Минск остановить насилие.
- 16 августа в Беларуси объявили общенациональную забастовку.
- Футболист сборной Беларуси отказался играть за национальную команду при режиме Лукашенко.
- Футболисты белорусского клуба вышли на матч в футболках в память о погибшем во время протестов.
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