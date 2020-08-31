Один из спортсменов получил серьезную травму.

Футболисты белорусского клуба "Крумкачы" Сергей Козека и Павел Рассолько были задержаны в Минске 30 августа во время протестов.

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Об этом сообщает TYT.BY.

Спортсменов обвинили в нападении на микроавтобус с милицией. При этом автомобиль не имел опознавательных знаков, как и люди, которые в нем находились.

В клубе уже заявили, что футболисты не участвовали в данном эпизоде:

"Мы собрали очень много видео, где видно, что ребята не участвовали в инциденте. Они вообще изначально на противоположной стороне стояли. Их хотели задержать возле микроавтобуса, но Паша сказал, что они футболисты и идут с тренировки. У него и рюкзак был с потной формой. Их отпустили, и они пошли через Городской Вал на Романовскую Слободу. Два военных кордона прошли, а на третьем на них налетели и избили. Говорят, по ориентировке были похожи на тех, кто участвовал в заварушке на проспекте".

Оба футболиста были отправлены в РУВД.

В настоящий момент известно, что Козека с переломом позвонка, а также повреждениями почки и живота, был доставлен ночью в городскую больницу. Футболист прибыл в наручниках и под конвоем. Рассолько все еще находится под стражей.

В клубе уже собрали все видеоматериалы с доказательствами невиновности игроков и ждут, что их отпустят без суда.

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Автор: Данил Слесь