Слухи о том, что "Рома" не будет продлевать соглашение с Пауло Фонсекой осуществились.

Итальянская "Рома" официально выступила с заявлением, что португальский тренер Пауло Фонсека по окончанию сезона уйдет со своего поста.

Об этом сообщает сайт римского клуба.

Президент "волков" Дэн Фридкин поблагодарил 48-летнего специалиста:

"Пауло остался с "Ромой" во времена пандемии и смены собственника, демонстрируя лидерство, настойчивость и отличный характер. Мы благодарны ему и желаем всего наилучшего и уверены, что он добьется успеха на новом месте".

Заметим, что Фонсека отработал свой двухлетний контракт с римлянами, который был подписан летом 2019 года. СМИ активно сватают на место португальца экс-коуча "Челси", "Наполи" и "Ювентуса" Маурицио Сарри.

Пауло Фонсека: достижения в карьере

Специалист выиграл свой первый трофей в сезоне 2013/14, добыв Суперкубок Португалии для "Порту".

В сезоне 2015/16 Фонсека стал победителем в Кубке Португалии вместе с "Брагой".

За период в донецком "Шахтере" с 2016 по 2019 год Пауло трижды стал чемпионом Украины, трижды завоевал Кубок Украины и один раз - Суперкубок Украины. За два года во главе "Ромы" Фонсека не принес "волкам" титулов. В этом сезоне римляне дошли до 1/2 Лиги Европы, а также занимают 7-е место в Серии А за 4 тура до финиша. С большой вероятностью "Рома" на следующий сезон не попадет в Лигу Европы, а будет выступать в Лиге Конференций.



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Автор: Артем Будрин