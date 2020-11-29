Легенда сборной Сенегала Папа Буба Диоп скончался на 43-м году жизни.

Бывший полузащитник сборной Сенегала Папа Буба Диоп умер в 42 года.

Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, Диоп продолжительное время страдал болезнью Шарко-Мари-Тута. Она представляет собой наследственную моторно-сенсорную нейропатию, при которой происходит атрофия мышц.

Бывший клуб Диопа "Фулхэм" подтвердил информацию о смерти экс-футболиста в Twitter:

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"Мы опустошены, узнав этим вечером новость о том, что папа Буба Диоп скончался в возрасте 42 лет. Спи спокойно".

Папа Буба Диоп получил широкую известность после того, как стал автором первого гола чемпионата мира-2002. Его мяч принес Сенегалу сенсационную победу над Францией в матче-открытии турнира.

По ходу карьеры центральный полузащитник выступал за "Невшатель Ксамакс", "Грассхопер", "Ланс", "Фулхэм", "Портсмут", АЕК, "Вест Хэм" и "Бигмингем". Он завершил карьеру в 2013 году.

В составе сборной Сенегала Диоп провел 63 матча, в которых забил 11 голов. Он является рекордсменом команды по количеству голов на чемпионатах мира (3).

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Автор: Антон Дударь