Президента украинского клуба пожизненно отстранили от футбола за избиение арбитра

Олег Собуцкий жестко наказан за инцидент с избиением арбитра.

Президент клуба "Агробизнес" и вице-президент Украинской ассоциации футбола Олег Собуцкий пожизненно отстранен от футбольной деятельности.

Данное решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ, сообщает официальный сайт организации.

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Действия Собуцкого были признаны такими, которые "нарушили Кодекс этики и честной игры, в частности, речь идет о применении физической силы по отношению к главному арбитру матча и действиях, которые повредили имиджу УАФ и украинского футбола в целом".

Кроме того, "Агробизнес" оштрафован на 500 тысяч гривен, а также клубу запрещено проведение домашних матчей на стадионе "Юность" до следующего решения.

Напомним, после матча Первой лиги "Агробизнес" - "Минай" (0:2) в судейской комнате был избит главный арбитр встречи Юрий Иванов. В своем рапорте он указал, что физическую силу по отношению к нему применил Собуцкий.

Как сообщал УНИАН, сам Собуцкий уверял, что помешал болельщикам избить арбитра.

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