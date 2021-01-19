Николай Морозюк рассказал о том, что сдал положительный тест на COVID-19.

Экс-игрок киевского "Динамо" Николай Морозюк, выступающий за турецкий "Ризеспор", заразился коронавирусом.

Из-за этого украинец 17 января уже пропустил один матч чемпионата Турции.

В комментарии meta-ratings.com.ua Морозюк рассказал о том, что находится на карантине, а также о том, как переносит болезнь.

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"В общем мне надо пробыть на карантине 10 дней. Сейчас уже пошел четвертый день. Слава Богу, все хорошо. Ничего такого. Но пропали вкусовые рецепторы и нюх. В остальном в принципе все нормально. Думаю, если бы не разговоры о коронавирусе и не тесты, в обычном режиме даже не обратил бы внимание. Тренировался бы дальше, мне так кажется", - сказал Морозюк.

Николай Морозюк: карьера после "Динамо"

Николай Морозюк выступает за "Ризеспор" с 2019 года. Сперва он играл за команду на правах аренды, но затем подписал полноценный контракт.

В сезоне 2020-2021 украинец провел за турецкий клуб 16 матчей, в которых отдал две голевые передачи.

На счету Морозюка 13 матчей и 1 гол за сборную Украины. Однако из Турции он не получал вызовы в главную команду страны.

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Автор: Антон Дударь