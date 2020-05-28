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Звездный футболист Неймар жестко разыграл сына (видео)

21:28, 28 мая 2020
Футбол
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Неймар и его сын Давид Лукка / фото instagram.com/neymarjr

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Видео розыгрыша Неймар разместил у себя в Instagram.

Футболист бросал своему сыну теннисные шарики, чтобы тот головой пытался переправить их в стоящую рядом корзину. В какой-то момент вместо шарика Неймар бросил сыну куриное яйцо, которое разбилось о голову мальчика.

"День троллинга с сыном", - подписал видео нападающий.

Напомним, чемпионат Франции по футболу был завершен досрочно, а ПСЖ признали чемпионом.

На счету Неймара 18 голов и 10 результативных передач в 22 матчах за парижский клуб в сезоне 2019-2020.

Ранее УНИАН сообщал о том, что во время карантина Неймар продемонстрировал музыкальный талант.

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