Звездный футболист Неймар жестко разыграл сына (видео)
Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар жестко пошутил над своим восьмилетним сыном Давидом Луккой.
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Видео розыгрыша Неймар разместил у себя в Instagram.
Футболист бросал своему сыну теннисные шарики, чтобы тот головой пытался переправить их в стоящую рядом корзину. В какой-то момент вместо шарика Неймар бросил сыну куриное яйцо, которое разбилось о голову мальчика.
"День троллинга с сыном", - подписал видео нападающий.
Напомним, чемпионат Франции по футболу был завершен досрочно, а ПСЖ признали чемпионом.
На счету Неймара 18 голов и 10 результативных передач в 22 матчах за парижский клуб в сезоне 2019-2020.
Ранее УНИАН сообщал о том, что во время карантина Неймар продемонстрировал музыкальный талант.
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