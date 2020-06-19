Должен клубу огромную сумму: Неймар проиграл громкое дело против Барселоны

Бразильский форвард еще может оспорить данное решение.

Футболист "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар проиграл суд по громкому делу "Барселоне" - разбирательства продолжались порядка трех лет.

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Об этом сообщила пресс-служба каталонского клуба.

Бразилец подал иск с требованием выплатить ему бонус за подписание контракта в 2016-м году в размере 43,6 миллиона евро. После перехода нападающего в ПСЖ, каталонцы отказались выплачивать эту сумму.

После долгих разбирательств суд встал на сторону "Барселоны" и обязал Неймара выплатить своему бывшему клубу 6,7 миллиона евро.

Стоит отметить, что "Барселона" не хотела отпускать игрока во Францию, но ПСЖ выкупил его контракт за рекордные 222 миллиона евро, после чего отношения двух клубов стали напряженными.

У Неймара есть возможность оспорить решение суда.

УНИАН ранее сообщал о том, что у Неймара украли удостоверение личности, чтобы получить государственное пособие.

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