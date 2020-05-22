Кот продемонстрировал вратарский талант и получил одобрение от Баварии (видео)
YouTube-блогер Крис Диксон продемонстрировал способность своего кота защищать ворота и совершать яркие сэйвы на позиции вратаря.
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Видео опубликовано в Twitter-аккаунте Диксона.
Парень назвал кота Мяунуэль Нойер - в честь капитана и стража ворот "Баварии" Мануэля Нойера. Домашний питомец совершил целый ряд прыжков и спасений собственных ворот после ударов хозяина. На фоне звучат голос комментатора и восторг стадиона, которые придают футбольной атмосферы происходящему.
Перфоманс кота даже привлек внимание "Баварии", которая ретвитнула ролик и оценила мастерство. Мяунуэль Нойер за несколько дней стал знаменитым на весь мир.
Meownuel Neuer 🤜🤛 @Manuel_Neuerhttps://t.co/dwIwTdxx7ipic.twitter.com/tck09nbpqz— FC Bayern München (@FCBayern) May 19, 2020
УНИАН ранее сообщал о том, что кошка стала главной героиней матча чемпионата Беларуси.