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Кот продемонстрировал вратарский талант и получил одобрение от Баварии (видео)

09:48, 22 мая 2020
Футбол
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Видео опубликовано в Twitter-аккаунте Диксона.

Парень назвал кота Мяунуэль Нойер - в честь капитана и стража ворот "Баварии" Мануэля Нойера. Домашний питомец совершил целый ряд прыжков и спасений собственных ворот после ударов хозяина. На фоне звучат голос комментатора и восторг стадиона, которые придают футбольной атмосферы происходящему.

Перфоманс кота даже привлек внимание "Баварии", которая ретвитнула ролик и оценила мастерство. Мяунуэль Нойер за несколько дней стал знаменитым на весь мир.

УНИАН ранее сообщал о том, что кошка стала главной героиней матча чемпионата Беларуси.

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