Катерина Монзуль и Марина Стрелецкая будут работать на матчах мужских и женских команд.

Украинские рефери Катерина Монзуль и Марина Стрелецкая включены в список арбитров, которые будут работать на матчах Олимпиады-2020.

Об этом сообщает law5-theref.blogspot.com.

Монзуль включена в список главных арбитров, а Стрелецкая - в список ассистентов арбитра.

Они будут обслуживать матчи как женских, так и мужских команд.

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Футбольный турнир на Олимпийских играх в Токио пройдет с 21 июля по 7 августа.

Катерина Монзуль: достижения

В ноябре прошлого года Монзуль, которая судит матчи УПЛ, впервые работала на матче Лиги наций между сборными Сан-Марино и Гибралтара.

В декабре 2020 года Монзуль впервые судила матч мужского еврокубка - она работала на игре Лиги Европы "Гент" - "Слован". Ей помогали Марина Стрелецкая и Александра Ардашева.

Высшей ступенькой карьеры Монзуль в женском футболе стала работа на финале чемпионата мира-2015 в Канаде между сборными США и Японии.

По итогам десятилетия Монзуль вошла в тройку лучших женских арбитров мира

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Автор: Антон Дударь