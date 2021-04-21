Украинские рефери Катерина Монзуль и Марина Стрелецкая включены в список арбитров, которые будут работать на матчах Олимпиады-2020.
Об этом сообщает law5-theref.blogspot.com.
Монзуль включена в список главных арбитров, а Стрелецкая - в список ассистентов арбитра.
Они будут обслуживать матчи как женских, так и мужских команд.
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Футбольный турнир на Олимпийских играх в Токио пройдет с 21 июля по 7 августа.
Катерина Монзуль: достижения
- В ноябре прошлого года Монзуль, которая судит матчи УПЛ, впервые работала на матче Лиги наций между сборными Сан-Марино и Гибралтара.
- В декабре 2020 года Монзуль впервые судила матч мужского еврокубка - она работала на игре Лиги Европы "Гент" - "Слован". Ей помогали Марина Стрелецкая и Александра Ардашева.
Высшей ступенькой карьеры Монзуль в женском футболе стала работа на финале чемпионата мира-2015 в Канаде между сборными США и Японии.
По итогам десятилетия Монзуль вошла в тройку лучших женских арбитров мира
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