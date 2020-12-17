Водитель в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на трех пешеходов.

В результате ДТП в Иршавском районе Закарпатской области погиб капитан чемпионов Закарпатья, футбольного клуба "Бужора" Мирослав Мудра.

Трагедия произошла ночью.

Об этом сообщает pmg.ua со ссылкой на слова родственницы погибшего Елены Мудры.

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На своей странице в соцсети она сообщила, что молодой водитель, который недавно вернулся из армии, находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения и совершил наезд на трех пешеходов. Один из них умер на месте происшествия.

Водитель был задержан по статье 208 Уголовного кодекса Украины.

Отметим, что 12 ноября Мудре исполнилось 30 лет. У него осталась дочь, которой еще нет года.

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Автор: УНИАН