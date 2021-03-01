Мирча Луческу услышал скандирование фанатов во время матча во Львове.

В сети появилось видео с реакцией главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу на провокацию фанатов во время матча УПЛ против "Львова".

Читайте также"Привыкают ко мне": Луческу рассказал о своих отношениях с фанатами ДинамоВо время матча фанаты вывесили баннер с надписью "Lucescu, go away" ("Луческу, уходи"), а также скандировали эту фразу.

Румынский тренер с достоинством отреагировал на призывы ультрас. Он повернулся к трибуне с фанатами и помахал им рукой. Поступок Луческу вызвал аплодисменты.

Видео появилось на YouTube-канале "Жестяковый спорт".

Напомним, ультрас "Динамо" протестуют против Луческу с момента его назначения на пост главного тренера киевлян.

В 16-м туре УПЛ "Динамо" разгромило "Львов" со счетом 4:1.

Мирча Луческу: карьера в "Динамо"

Луческу, который возглавлял "Шахтер" на протяжении 12 лет, прошлым летом принял киевское "Динамо".

Под его руководством киевляне выиграли Суперкубок Украины, впервые за четыре года смогли преодолеть квалификацию Лиги чемпионов, заняли третье место в своей группе ЛЧ, выйдя в плей-офф Лиги Европы, и уже одолели "Брюгге" в 1/16 финала ЛЕ.

Также "Динамо" лидирует в УПЛ, набрав 37 очков в 16 турах и опережая "Шахтер" на 4 пункта.

Благодаря выходу "Динамо" в ЛЧ Луческу установил возрастной рекорд турнира.

Футболист "Динамо" рассказал об изменениях, которые произошли в команде после прихода Луческу.

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Автор: Антон Дударь