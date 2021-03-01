В сети появилось видео с реакцией главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу на провокацию фанатов во время матча УПЛ против "Львова".
Читайте также"Привыкают ко мне": Луческу рассказал о своих отношениях с фанатами ДинамоВо время матча фанаты вывесили баннер с надписью "Lucescu, go away" ("Луческу, уходи"), а также скандировали эту фразу.
Румынский тренер с достоинством отреагировал на призывы ультрас. Он повернулся к трибуне с фанатами и помахал им рукой. Поступок Луческу вызвал аплодисменты.
Видео появилось на YouTube-канале "Жестяковый спорт".
Напомним, ультрас "Динамо" протестуют против Луческу с момента его назначения на пост главного тренера киевлян.
В 16-м туре УПЛ "Динамо" разгромило "Львов" со счетом 4:1.
Мирча Луческу: карьера в "Динамо"
- Луческу, который возглавлял "Шахтер" на протяжении 12 лет, прошлым летом принял киевское "Динамо".
- Под его руководством киевляне выиграли Суперкубок Украины, впервые за четыре года смогли преодолеть квалификацию Лиги чемпионов, заняли третье место в своей группе ЛЧ, выйдя в плей-офф Лиги Европы, и уже одолели "Брюгге" в 1/16 финала ЛЕ.
- Также "Динамо" лидирует в УПЛ, набрав 37 очков в 16 турах и опережая "Шахтер" на 4 пункта.
- Благодаря выходу "Динамо" в ЛЧ Луческу установил возрастной рекорд турнира.
- Футболист "Динамо" рассказал об изменениях, которые произошли в команде после прихода Луческу.
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