"Шахтер" одержал разгромную победу над "Минаем" в рамках 25-го тура чемпионата Украины.
Поединок ознаменовался скандалом - игроки "Миная" сперва отказывались выходить на этот матч, из-за чего стартовый свисток прозвучал на 35 минут позже. По неофициальной информации, бойкот команды был связан с котировками букмекеров на этот матч, которые аномально подскочили перед игрой. В частности, стало поступать аномальное количество ставок на тотал больше 3.5 голов за матч.
Констатируем, что в итоге эта ставка сыграла - "Минай" пропустил четыре гола.
По итогам матча "Шахтер" гарантировал себе серебряные медали.
В то же время "Минай" теперь официально вылетел из УПЛ. Команда на 3 очка отстает от "Олимпика", но не сможет догнать донецкий клуб из-за худшего результата в личных встречах.
"Минай" - "Шахтер" - 0:4
Голы: Степаненко, 29, 81, Соломон, 53, Майкон, 70
"Минай": Попович, Маембе, Матич, Лопыренок, Сакив, Хахлев (Снижко, 58), Бойко (Кныш, 63), Малепе, Пиняшко, Багайоко (Ахмедзаде, 59), Огбонная
"Шахтер": Трубин, Додо, Кривцов, Хочолава (Витао, 21), Корниенко, Майкон (Судаков, 75), Степаненко, Тете, Алан Патрик (Маркос Антонио, 70), Соломон (Фернандо, 70), Дентиньо (Вьюнник, 74)
Предупреждение: Степаненко
Украинская Премьер-лига: 25-й тур
- 25-й тур - предпоследний в текущем чемпионате Украины. Поединки тура проходили 5 и 6 мая.
- "Динамо" оформило чемпионский титул за четыре тура до финиша, прервав гегемонию "Шахтера". В 25-м туре киевляне не смогли обыграть "Мариуполь".
- "Заря" одолела "Днепр-1" и за тур до конца чемпионата гарантировала себе минимум бронзовые медали.
- В битве за еврокубки "Колос" одолел "Александрию", а "Десна" не выиграла у "Ворсклы".
- "Рух" и "Ингулец" одержали победы и сохранили прописку в УПЛ.
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