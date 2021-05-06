"Горняки" завоевали серебро в УПЛ, победив в матче, который мог не состояться.

"Шахтер" одержал разгромную победу над "Минаем" в рамках 25-го тура чемпионата Украины.

Поединок ознаменовался скандалом - игроки "Миная" сперва отказывались выходить на этот матч, из-за чего стартовый свисток прозвучал на 35 минут позже. По неофициальной информации, бойкот команды был связан с котировками букмекеров на этот матч, которые аномально подскочили перед игрой. В частности, стало поступать аномальное количество ставок на тотал больше 3.5 голов за матч.

Констатируем, что в итоге эта ставка сыграла - "Минай" пропустил четыре гола.

По итогам матча "Шахтер" гарантировал себе серебряные медали.

В то же время "Минай" теперь официально вылетел из УПЛ. Команда на 3 очка отстает от "Олимпика", но не сможет догнать донецкий клуб из-за худшего результата в личных встречах.

"Минай" - "Шахтер" - 0:4

Голы: Степаненко, 29, 81, Соломон, 53, Майкон, 70

"Минай": Попович, Маембе, Матич, Лопыренок, Сакив, Хахлев (Снижко, 58), Бойко (Кныш, 63), Малепе, Пиняшко, Багайоко (Ахмедзаде, 59), Огбонная

"Шахтер": Трубин, Додо, Кривцов, Хочолава (Витао, 21), Корниенко, Майкон (Судаков, 75), Степаненко, Тете, Алан Патрик (Маркос Антонио, 70), Соломон (Фернандо, 70), Дентиньо (Вьюнник, 74)

Предупреждение: Степаненко

Украинская Премьер-лига: 25-й тур

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Автор: Антон Дударь