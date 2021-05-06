Команда приехала на стадион, но закрылась в раздевалке и с задержкой вышла на поле.

Футболисты "Миная" отказывались выходить на матч 25-го тура чемпионата Украины с "Шахтером", который должен был начаться в 19.00 на "Олимпийском" в Киеве.

Как сообщает Tribuna.com, команда приехала на стадион, но игроки не вышли на разминку и отказывались играть. Клуб вовремя не подал заявку на игру. При этом команда закрылась в раздевалке, а в клубе не комментировали ситуацию даже делегатам матча.

По информации ua-football.com, причина заключается в аномально подскочивших котировках на этот матч у букмекеров.

Так, за день коэффициенты на победу "Миная" выросли с 27 до 44. Кроме того, стало поступать аномальное количество ставок на тотал матча больше 3.5 голов. 5 мая некоторые букмекерские конторы перестали принимать ставки на данную встречу.

"Тур ONLINE" на телеканалах "Футбол 1,2,3" сообщил, что два футболиста отговаривали всех остальных выходить на поле.

Если бы команда не появилась на поле до 19.25, то ей было бы засчитано техническое поражение.

В итоге в 19.25 команда все-таки построилась в подтрибунном помещении. Матч начался с задержкой в 35 минут.

Напомним, "Минай" идет в зоне вылета УПЛ. У команды в активе 18 очков, ее отделяет 3 пункта от "Олимпика".

Украинская Премьер-лига: 25-й тур

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Автор: Антон Дударь