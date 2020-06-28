Страдал от неизлечимой болезни: бывший футболист сборной Словакии умер в возрасте 40 лет

Мариан Чишовски завершил карьеру еще шесть лет назад из-за бокового амиотрофического склероза.

Бывший футболист сборной Словакии Мариан Чишовски умер в возрасте 40 лет.

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Об этом сообщила пресс-служба клуба "Виктори" Плзень.

Именно в этой команде защитник выступал шесть лет назад, когда у него диагностировали боковой амиотрофический склероз (БАС) - неизлечимое заболевание, которое поражает нервы и мышцы. Стоит отметить, что в прошлом году от БАС умер еще один известный футболист Фернандо Риксен.

Чишовски провел за сборную Словакии 15 матчей, а также выступал на Олимпиаде-2000. Футболист принимал участие в товарищеской игре со сборной Украины в 2002-м году.

На клубном уровне защитник защищал цвета румынской "Тимишоары", чешской "Виктории" и ряда словацких клубов.

УНИАН ранее сообщал о том, что аналогичный диагноз получил бывший тренер "Барселоны".

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