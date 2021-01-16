Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила рейтинг лучших вратарей за последние десять лет.
Он опубликован на сайте IFFHS.
Лучшим голкипером десятилетия назван вратарь "Баварии" и сборной Германии Мануэль Нойер. Он опередил итальянца Джанлуиджи Буффона и бельгийца Тибо Куртуа.
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Рейтинг лучших голкиперов был составлен на основе ежегодных рейтингов за последние десять лет. За первое место в ежегодном рейтинге вратарь получал 20 баллов, за второе - 19 и так далее.
1. Мануэль Нойер ("Бавария", Германия) - 183 балла
2. Джанлуиджи Буффон ("Ювентус", Италия) - 148
3. Тибо Куртуа ("Реал", Бельгия) - 130
4. Уго Льорис ("Тоттенхэм", Франция) - 96
5. Кейлор Навас (ПСЖ, Коста-Рика) - 93
6. Ян Облак ("Атлетико", Словения) - 85
7. Петр Чех ("Челси", Чехия) - 80
8. Марк-Андре тер Стеген ("Барселона", Германия) - 78
9. Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед", Испания) - 75
10. Икер Касильяс (закончил карьеру, Испания) - 67
Напомним, в последние десять лет Нойер выигрывал чемпионат мира со сборной Германии, дважды побеждал в Лиге чемпионов с "Баварией", выиграл восемь титулов чемпиона Германии и ряд других трофеев.
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