Манчестер Сити - Лион: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Команды определят последнего полуфиналиста турнира.

15 августа в Лиссабоне на стадионе "Жозе Алваладе" состоится последний четвертьфинал текущего розыгрыша Лиги чемпионов - "Манчестер Сити" сыграет с "Лионом".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Манчестер Сити - Лион.

Манчестер Сити - Лион: где смотреть матч по ТВ

Англичане в нынешнем розыгрыше ЛЧ вышли из группы с первого места, а в 1/8 финала дважды обыграли мадридский "Реал" со счетом 2:1.

"Лион" в своей группе стал вторым, не потерпев ни одного поражения. На старте плей-офф французы сенсационно прошли "Ювентус" благодаря голу на выезде - 1:0, 1:2.

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После карантина "горожане" доиграли сезон в АПЛ. где заняли второе место. Чемпионат Франции был завершен досрочно, а "Лион" стал седьмым.

Победитель этой пары сыграет в полуфинале с "Баварией".

Стартовый свисток прозвучит в 22.00.

Арбитром матча назначен нидерландец Данни Маккели. "Лион" был недоволен этим назначением, так как рефери теоретически может быть выгодно поражение французов. В этом случае амстердамский "Аякс" автоматически попадет в групповой этап Лиги чемпионов.

Лига чемпионов, Финал восьми, 1/4 финала

Манчестер Сити - Лион

Онлайн-трансляция матча

Команды встречались всего два раза в 2018-м году в Лиге чемпионов. Тогда матч во Франции завершился вничью 2:2, а в Англии "Лион" вовсе победил со счетом 2:1.

Пеп Гвардиола, главный тренер "Манчестер Сити":

"С "Лионом" мы хорошо знакомы. Прекрасная организация игры, никаких разрывов между линиями, агрессивная борьба у чужих ворот, высокие скорости, классные крайние защитники, умелые исполнители стандартов. Это команда высшего класса.

Мы очень хорошо поработали при подготовке к матчу. И в Кашкайше, и в Лиссабоне мы здорово питались, по вечерам пили прекрасное вино. Продолжаем работу, изучаем "Лион" и его секреты.

Очень важна психологическая устойчивость. Нельзя забывать, что матч заканчивается только с финальным свистком судьи. Постараемся выполнить свой план на игру. В таких матчах менталитет, воля к победе и командный дух определяют результат. Я убежден, что мои ребята готовы".

Руди Гарсия, главный тренер "Лиона":

"Мы уже обыгрывали "Манчестер Сити" в 2018 году, и это должно помочь нам психологически. Кроме того, сейчас все решится в одном матче. Надеюсь, что с физической точки зрения мы будем так же хороши, как в последних матчах. Подготовились мы очень хорошо. Важно с толком использовать все пять замен. Это может иметь определяющее значение.

Полагаю, победа над "Ювентусом" добавила нашей команде уверенности. Естественно, на этом останавливаться мы не хотим. Аппетит приходит во время еды. Да, "Сити" тут явный фаворит, но первые четвертьфиналы Лиги чемпионов показали, что фавориты не всегда выигрывают. У аутсайдера всегда есть шанс".

Тренировка "Лиона".

Тренировка "Ман Сити" накануне поединка с участием украинца Александра Зинченко.

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Автор: Данил Слесь