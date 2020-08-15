Манчестер Сити - Лион: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Команды определяют последнего полуфиналиста турнира.

В Лиссабоне на стадионе "Жозе Алваладе" проходит последний четвертьфинал текущего розыгрыша Лиги чемпионов - "Манчестер Сити" играет с "Лионом".

УНИАН ведет онлайн-трансляцию матча Манчестер Сити - Лион.

Манчестер Сити - Лион: где смотреть матч по ТВ

Стартовый свисток прозвучит в 22.00.

Лига чемпионов, Финал восьми, 1/4 финала

Манчестер Сити - Лион - 0:1

Гол: Корне, 24

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Гарсия, Ляпорт, Канселу, Гюндоган, Фернандиньо, Родри, де Брюйне, Жезус, Стерлинг

"Лион": Лопеш, Денайер, Марсело, Марсал, Бруно, Дюбуа, Какере, Ауар, Корне, Экамби, Депай

Предупреждения: Дюбуа - Фернандиньо

Онлайн-трансляция матча

У нас перерыв. "Лион" ведет в счете - 1:0.

45+1 - Вот и шанс у Стерлинга, но Рахим с острого угла переиграть Лопеша не сумел.

45 - Подал Де Брюйне угловой - Родри пробил головой неудачно.

42 - Стерлинг вошел в штрафную, убрал на противоходе двух защитников, после чего отдал пас на Родри, но тот пробил низом слабовато - Лопеш забрал мяч в руки.

39 - Дела пока плохи у "Ман Сити". Нет ощущения, что у англичан все под контролем. Скорее наоборот.

35 - Поживее начали действовать англичане, но "Лиону" это даже на руку - вингеры команды в любой момент вырваться в контратаку.

32 - Фернандиньо отобрал мяч у Депая, который пытался принять передачу и прорваться на свидание с вратарем "Сити".

31 - Лопеш совершил сэйв, а затем классно сыграл на выходе. Вратарь "Лиона" пока отрабатывает на все сто процентов.

29 - Желтая для Фернандиньо за срыв атаки "Лиона".

28 - Штрафной на фланге заработали "горожане". Де Брюйне нанес прямой удар, с которым справился Лопеш.

25 - Арбитр быстро получил подсказку от VAR по поводу офсайда во время передачи на Экамби и засчитал гол.

24 - ГООООЛ! Экамби получил заброс за спину защитника, Гарсия догнал игрока "Лиона", совершил отбор, но мяч отскочил чуть назад к Корне, который без подготовки пробил, воспользовавшись выходом из ворот Эдерсона - 1:0! "Лион" повел в счете!

22 - Очередной проход в штрафную от Стерлинга и передача в центр, которую перехватили.

19 - Ауар отлично прошел по флангу и отдал пас в центр, но там никого из партнеров не оказалось.

18 - Не спешит "Ман Сити" ударяться в атакующий футбол. Максимально прагматично и осторожно действуют англичане.

14 - "Лион" отодвинул игру от своих ворот. Сейчас мяч находится в основном в районе центра поля.

12 - Дюбуа наступил на ногу Канселу и получил желтую.

10 - После подачи с углового мяч отскочил к Марсалу, который нанес мощнейший удар низом - Эдерсон на месте!

9 - А вот и контратака "Лиона", Экамби получил мяч на фланге, но защитник "Сити" успел совершить отбор. Будет угловой.

6 - Пока тотальный контроль мяча за англичанами. "Лион" старается не садиться к своим воротам и прессинговать как можно выше.

3 - Крайне близко к голу были "горожане"! Стерлинг ворвался в штрафную и отдавал передачу на Жезуса фактически на пустые ворота, но защитник в последний момент подставил ногу.

2 - Очень неспешно начали матч англичане. "Плеймейкером" работает Эдерсон, перепасовываясь с защитниками.

Стартовый свисток. Англичане разыграли мяч - поединок начался.

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Пеп Гвардиола в ожидании стартового свистка.

Рахим Стерлинг (по центру) - одна из главных звезд "Ман Сити". Вингер сегодня выйдет в старте.

Игроки "Лиона" на разминке.

А вот на разминку украинец вышел.

Украинец Александр Зинченко остался в запасе "горожан" на предстоящий матч. Позицию левого защитника занял португалец Канселу.

Cтадион "Жозе Алваладе".

Команды встречались всего два раза в 2018-м году в Лиге чемпионов. Тогда матч во Франции завершился вничью 2:2, а в Англии "Лион" вовсе победил со счетом 2:1.

Пеп Гвардиола, главный тренер "Манчестер Сити":

"С "Лионом" мы хорошо знакомы. Прекрасная организация игры, никаких разрывов между линиями, агрессивная борьба у чужих ворот, высокие скорости, классные крайние защитники, умелые исполнители стандартов. Это команда высшего класса.

Мы очень хорошо поработали при подготовке к матчу. И в Кашкайше, и в Лиссабоне мы здорово питались, по вечерам пили прекрасное вино. Продолжаем работу, изучаем "Лион" и его секреты.

Очень важна психологическая устойчивость. Нельзя забывать, что матч заканчивается только с финальным свистком судьи. Постараемся выполнить свой план на игру. В таких матчах менталитет, воля к победе и командный дух определяют результат. Я убежден, что мои ребята готовы".

Руди Гарсия, главный тренер "Лиона":

"Мы уже обыгрывали "Манчестер Сити" в 2018 году, и это должно помочь нам психологически. Кроме того, сейчас все решится в одном матче. Надеюсь, что с физической точки зрения мы будем так же хороши, как в последних матчах. Подготовились мы очень хорошо. Важно с толком использовать все пять замен. Это может иметь определяющее значение.

Полагаю, победа над "Ювентусом" добавила нашей команде уверенности. Естественно, на этом останавливаться мы не хотим. Аппетит приходит во время еды. Да, "Сити" тут явный фаворит, но первые четвертьфиналы Лиги чемпионов показали, что фавориты не всегда выигрывают. У аутсайдера всегда есть шанс".

Тренировка "Лиона".

Тренировка "Ман Сити" накануне поединка с участием украинца Александра Зинченко.

Англичане в нынешнем розыгрыше ЛЧ вышли из группы с первого места, а в 1/8 финала дважды обыграли мадридский "Реал" со счетом 2:1.

"Лион" в своей группе стал вторым, не потерпев ни одного поражения. На старте плей-офф французы сенсационно прошли "Ювентус" благодаря голу на выезде - 1:0, 1:2.

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После карантина "горожане" доиграли сезон в АПЛ. где заняли второе место. Чемпионат Франции был завершен досрочно, а "Лион" стал седьмым.

Победитель этой пары сыграет в полуфинале с "Баварией".

Арбитром матча назначен нидерландец Данни Маккели. "Лион" был недоволен этим назначением, так как рефери теоретически может быть выгодно поражение французов. В этом случае амстердамский "Аякс" автоматически попадет в групповой этап Лиги чемпионов.

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Автор: Данил Слесь