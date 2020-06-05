"Люди не понимают": Зинченко рассказал о сложностях выступлений за Манчестер Сити

Украинец отметил, что в гранде АПЛ надо иметь характер, иначе задержаться в команде не получится.

Футболист сборной Украины Александр Зинченко рассказал, почему часто выпадает из основной обоймы "Манчестер Сити".

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Зинченко обсудил эту тему на YouTube-канале Миля с Артемом Милевским.

"Здесь очень много матчей. Играть одной обоймой невозможно, всегда есть ротация. Люди и болельщики, которые могут что-то писать и критиковать, многого не понимают. Они не понимают, насколько сложно здесь находиться. С одной стороны, это кайф, ты находишься в одной из лучших команд в мире, но с другой - это очень сложно психологически.

Очень сложно, но ты никогда не должен давать слабинку. Ты всегда должен тренироваться, держать уровень и планку. Свое недовольство от этого ты можешь показывать кому-то дома, жене. Вышел на поле - отработал, отпахал и иди дальше обижайся. Нужно терпеть и ждать. Если ты считаешь, что должен играть, то просто терпи и паши. Никогда не сдавайся и все будет. Банальные фразы, но оно реально так и есть", - сказал Зинченко.

Украинец, который выступает в "Ман Сити" на позиции левого защитника, отметил, что в этой команде нет права на ошибку:

"Меня подписывали в "Сити" 58-м человеком, для аренды. Представляете, сколько голодных пацанов, которые хотят быть в этой команде. За красивые глазки сюда не возьмут. А если уже получил шанс, то ты должен им воспользоваться. У тебя нет права на ошибку. Требования здесь нереальные, а цели высокие. 1-2 ошибки могут дорогого стоить. Потом жди своего шанса несколько матчей".

УНИАН ранее сообщал о том, что Зинченко не узнал одноклубника по "Ман Сити" после карантина.

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