Оказывается, что не один Руслан обладает мощной пушкой в составе бергамасков.

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский рассказал, кто обладает в "Аталанте" самым сильным ударом.

Слова хавбека приводит Tuttoatalanta.

"Муриэль и я бьем сильнее всех в команде. Самые быстрые - защитники Паломино и Ромеро. Самый модный - вратарь Голлини. Но иногда он перегибает со своей одеждой, я бы не стал такое носить", - заявил Руслан.

"Мы были очень рады победе над "Ювентусом". Но уже с понедельника думаем о "Роме" - сильная команда, особенно в атаке. Нужно продолжать играть в том же духе. Хотим попасть в Лигу чемпионов за любую цену", - добавил 27-летний экс-игрок луганской "Зари".

Заметим, что матч 32-го тура "Рома" - "Аталанта" состоится 22 апреля в 19:30 по киевскому времени.

Также напомним, что в прошлом туре безумный выстрел Малиновского принес бергамаскам важную победу над "Ювентусом".

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Руслан Малиновский: карьера в "Аталанте"

Руслан Малиновский перешел в "Аталанту" в июле 2019 года из бельгийского "Генка" за 13,6 миллиона евро, став одним из самых дорогих футболистов в истории клуба.

В своем первом сезоне он провел за итальянский клуб 44 матча, в которых забил 9 голов и сделал 4 голевые передачи.

В текущем сезоне на счету украинца 36 матчей, 5 голов и 8 ассистов в составе клуба из Бергамо.

В апреле Малиновского признали лучшим игроком в пяти ведущих лигах Европы за месяц.

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Автор: Артем Будрин