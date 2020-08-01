"Цените Луческу или отдайте его нам": румынские фанаты обратились к ультрас Динамо

Фанаты "Динамо" Бухарест считают, что Мирча Луческу заслуживает уважения.

Фанаты "Динамо" Бухарест Peluza Catalin Hildan-Dinamo написали открытое письмо к ультрас киевского "Динамо", в котором призвали проявить уважение к новому тренеру команды Мирче Луческу.

Обращение было опубликовано на странице фанов в Facebook.

Румынские фаны напомнили о достижениях Луческу, отметив, что он внедрил "компьютерный подход к футболу" задолго до того, как это стало повсеместной реальностью.

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"То, как вы поддерживаете команду, достойно уважения! Так же, как и мы. Мы тоже являемся "динамовцами". Мы тоже знаем цену принципиальному соперничеству. Но знайте, Мирча Луческу заслуживает того, чтобы его ценили и уважали. В течение многих лет его работы в Украине доминировало не соперничество, а ценность футбола", - отметили румынские фанаты в своем обращении в киевским ультрас.

"Цените Луческу, а если не будете, то отдайте его обратно нам! В Киеве или Бухаресте, "Динамо" в нем нуждается, как в солнечном свете!", - заявили фанаты.

Отметим, что Луческу тренировал бухарестское "Динамо" в период с 1985 по 1990 годы.

Напомним, ультрас "Динамо" Киев негативно отнеслись к назначению Луческу из-за того, что он на протяжении двенадцати лет возглавлял "Шахтер".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал конфликт с фанатами.

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